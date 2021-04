Google | si dimette il capo di Waymo | Ho bisogno di viaggi | amici e famiglia

(Di sabato 3 aprile 2021) L’amministratore delegato dello spinoff didedicata allo sviluppo di auto a guida autonome si è dimesso. John Krafcik ha deciso di lasciare dopo cinque anni, che ha guidato dal momento della separazione dalla casa madre Alphabet. Lo ha annunciato lo stesso Krafcik in un blogpost sul sito ufficiale della società. “Hodi un momento per ricaricarmi, riconnettermi con i vecchie la, scoprire nuove parti del mondo”, ha scritto il 59enne manager nel suo messaggio di addio alla società.

Dolgov, invece, è un ex ingegnere di: dopo essersi laureato alla University of Michigan con un PhD in Intelligenza Artificiale, ha lavorato per l'università di Stanford nel campo della guida ...Parliamo di Dmitri Dolgov e Tekedra Mawakana: il primo è uno dei fondatori del progetto di auto a guida autonoma die attuale direttore tecnico di Waymo, mentre il secondo ricopriva il ruolo ...L’amministratore delegato dello spinoff di Google dedicata allo sviluppo di auto a guida autonome si è dimesso. John Krafcik ha deciso di lasciare dopo cinque anni Waymo, che ha guidato dal momento ...A prendere le redini dell'azienda di Google attiva nello sviluppo della guida autonoma saranno due co-ceo: Tekedra Mawakana e Dmitri Dolgov ...