Tennis, sconfitto Bautista: Sinner vola in finale a Miami. Il 19enne azzurro: «All’ultimo game ho giocato il tutto per tutto» (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner vola alla finale dell’Open di Miami. Il 19enne azzurro ha battuto lo spagnolo Bautista Agut in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4, in 2 ore e 29 minuti di gioco. Ha conquistato così la prima finale di un Masters 1000. Un’impresa straordinaria opera di un indiscutibile talento che bene si può riassumere con le parole pronunciate ieri da Alexander Bublik, il Tennista kazako eliminato da Sinner: «Non sei umano», gli ha detto dopo la sconfitta. L’avventura in Florida consentirà al 19enne azzurro di guadagnare terreno in classifica e di salire ancora fino al 21esimo posto del ranking mondiale. «Era importantissimo vincere oggi – ha detto il giovane -. All’inizio ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikalladell’Open di. Ilha battuto lo spagnoloAgut in tre set con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4, in 2 ore e 29 minuti di gioco. Ha conquistato così la primadi un Masters 1000. Un’impresa straordinaria opera di un indiscutibile talento che bene si può riassumere con le parole pronunciate ieri da Alexander Bublik, ilta kazako eliminato da: «Non sei umano», gli ha detto dopo la sconfitta. L’avventura in Florida consentirà aldi guadagnare terreno in classifica e di salire ancora fino al 21esimo posto del ranking mondiale. «Era importantissimo vincere oggi – ha detto il giovane -. All’inizio ...

Advertising

Dome689 : RT @Open_gol: «Non sei umano», gli ha detto ieri il suo avversario - Open_gol : «Non sei umano», gli ha detto ieri il suo avversario - AndyWomenTennis : @technicoblog #Sinner a 19 anni e' finale al #MiamiOpen #Master1000 di tennis ha sconfitto il top 10 #BautistaAgut… - sportli26181512 : ATP Miami: Hurkacz in semifinale, Tsitsipas battuto 2-6, 6-3, 6-4: Hubert Hurkacz vola in semifinale al Miami Open:… - LaPresse_news : Open Miami, l’avversario sconfitto da Sinner: “Tu non sei umano” – VIDEO -