La settimana si chiude ma Amazon non si ferma: Xiaomi Mi 11 Lite e Surface Laptop 3 in offerta (Di venerdì 2 aprile 2021) Amazon non ha nessuna intenzione di prendersi una pausa e continua con la sua proposta di offerte tech decisamente interessanti. Xiaomi Mi 11 Lite cala di prezzo e si porta sotto i 300 euro che per uno smartphone appena annunciato è un bella occasione, in ambito pc si fanno sentire gli sconti di Microsoft e L'articolo proviene da TuttoAndroid.

