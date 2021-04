Real Madrid, infortunio muscolare per Sergio Ramos. Il comunicato del club (Di giovedì 1 aprile 2021) Brutta notizia in casa Real Madrid. Il club spagnolo ha infatti reso noto l’infortunio al gemello mediale della gamba sinistra per Sergio Ramos, specificando che i tempi di recupero sono ancora ignoti. “Dagli esami effettuati oggi al capitano Sergio Ramos dallo staff medico del Real Madrid è emersa una lesione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra. Situazione in evoluzione“, si legge nel comunicato del club. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Brutta notizia in casa. Ilspagnolo ha infatti reso noto l’al gemello mediale della gamba sinistra per, specificando che i tempi di recupero sono ancora ignoti. “Dagli esami effettuati oggi al capitanodallo staff medico delè emersa una lesioneal gemello mediale della gamba sinistra. Situazione in evoluzione“, si legge neldel. SportFace.

DiMarzio : #RealMadrid, altro stop per #SergioRamos - sportface2016 : #RealMadrid, infortunio muscolare per #SergioRamos. Il comunicato del club - _francesco_1980 : RT @DVACMILAN: Quando Cassano andò al Real Madrid vestito da Pio e Amedeo - AlessandroBat96 : RT @_Bitw_n_10: haaland al barcellona e mbappe al real madrid finirà così e per i prossimi 15 anni si spartiscono le vittorie europee come… - DaareTo : @elchiringuitotv @JuanfeSanzPerez HAHAHA si fos del Barça la que li cauria... puta real madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Haaland, a Barcellona Raiola e il papà dell'attaccante incontrano Laporta. Le news Il futuro di Haaland CALCIOMERCATO Dalla Spagna: "Il Real Madrid su Haaland e Mbappé" Se è vero che Haaland è il grande obiettivo di mercato del Barcellona, la società blaugrana dovrà battere la ...

Avviato il processo elettorale per la presidenza del Real Madrid Florentino Perez ha sollecitato la Giunta elettorale del Real Madrid perchè avvii il processo di convocazione delle elezioni del presidente e del Consiglio direttivo. Lo ha annunciato il club in una nota. Perez era stato confermato alla guida dei blancos il ...

Il folle sogno del Real Madrid: Mbappè, Haaland e Alaba numero-diez.com Real Madrid, piace un terzino dello Sporting Lisbona Secondo il quotidiano portoghese O Jogo, il Real Madrid ha individuato in Pedro Porro l’erede di Carvajal. Il ventunenne spagnolo ha appena debuttato in nazionale e sta facendo una grande stagione con ...

Domeniche Bestiali – I gioielli di famiglia di bomber Bergessio e i due pinguini al Bernabeu: “Sono Isco e Hazard?” Diversivi, ispezioni segrete, ostruzionismi: tattiche poco ortodosse ma che nel calcio vengono utilizzate, spesso, per trarre vantaggio e di conseguenza provocare uno svantaggio agli avversari. Tattic ...

