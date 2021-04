Nuove agevolazioni per le aree terremotate grazie al MoVimento 5 Stelle (Di giovedì 1 aprile 2021) Arriva una buona notizia per le realtà produttive della Zona Franca Urbana, istituita nei Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dal sisma dell’agosto 2016. Dal 20 maggio al 16 giugno, imprese anche di nuova costituzione, professionisti e lavoratori autonomi potranno chiedere esenzioni fiscali e contributive pari a circa 90 milioni di euro. Una forma di sostegno che abbiamo fortemente voluto per portare sollievo a imprese e professionisti delle aree terremotate del Centro Italia, per i quali la pandemia ha aggiunto un enorme aggravio ai già ingenti danni del terremoto. I requisiti e le modalità di accesso all’agevolazione, che lo scorso anno nel decreto Agosto abbiamo reintrodotto per il 2021, sono ora pubblicati in una circolare del Ministero dello Sviluppo economico. Tra meno di due mesi si potrà procedere alla richiesta ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 1 aprile 2021) Arriva una buona notizia per le realtà produttive della Zona Franca Urbana, istituita nei Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dal sisma dell’agosto 2016. Dal 20 maggio al 16 giugno, imprese anche di nuova costituzione, professionisti e lavoratori autonomi potranno chiedere esenzioni fiscali e contributive pari a circa 90 milioni di euro. Una forma di sostegno che abbiamo fortemente voluto per portare sollievo a imprese e professionisti delledel Centro Italia, per i quali la pandemia ha aggiunto un enorme aggravio ai già ingenti danni del terremoto. I requisiti e le modalità di accesso all’agevolazione, che lo scorso anno nel decreto Agosto abbiamo reintrodotto per il 2021, sono ora pubblicati in una circolare del Ministero dello Sviluppo economico. Tra meno di due mesi si potrà procedere alla richiesta ...

