Covid Campania | a Napoli zona rossa dimenticata | folla sugli scogli e centinaia in strada

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Come sappiamo sono ormai settimane che la Regionesi trova nelladi più alto grado di rischio, quella, che prevede divieto assoluto di spostamenti anche all’interno del proprio Comune, se non per comprovate esigenze lavorative, salute o necessità. Tuttavia, queste indicazioni non sembrano chiare aiche nel corso degli ultimi giorni L'articolo