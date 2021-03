Milan, Raiola avverte: “Ibrahimovic? Più forte di quanto crede, può giocare fino a 50 anni” (Di martedì 30 marzo 2021) Mino Raiola scommette sul futuro di Zlatan Ibrahimovic.Zenga: “Campionato nelle mani dell’Inter, ma il Milan c’è ancora. Juventus? Non si può sempre vincere”L'estro, la classe e la concretezza sono da sempre alcune delle caratteristiche principali del bomber svedese. Se queste vengono poi unite ad uno spiccato fiuto del gol e ad una personalità da leader, si ottiene facilmente il mix perfetto per un centravanti ideale. Arrivato a vestire per la seconda volta la maglia del Milan, il classe '81 non ha smesso da poco più di un anno a questa parte di incantare tutti con i suoi colpi da fenomeno. Nonostante i 39 anni di età, infatti, Ibrahimovic si sente ancora un ragazzino capace di poter fare la differenze su qualsiasi rettangolo verde esistente. Svezia, Ibrahimovic: “Mi ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Minoscommette sul futuro di Zlatan.Zenga: “Campionato nelle mani dell’Inter, ma ilc’è ancora. Juventus? Non si può sempre vincere”L'estro, la classe e la concretezza sono da sempre alcune delle caratteristiche principali del bomber svedese. Se queste vengono poi unite ad uno spiccato fiuto del gol e ad una personalità da leader, si ottiene facilmente il mix perfetto per un centravanti ideale. Arrivato a vestire per la seconda volta la maglia del, il classe '81 non ha smesso da poco più di un anno a questa parte di incantare tutti con i suoi colpi da fenomeno. Nonostante i 39di età, infatti,si sente ancora un ragazzino capace di poter fare la differenze su qualsiasi rettangolo verde esistente. Svezia,: “Mi ...

