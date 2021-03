Lituania-Italia, Mancini: “Partita complicata. Toloi potrebbe giocare” (Di martedì 30 marzo 2021) Lituania-Italia, Mancini in conferenza stampa: “Spero che il Governo dia il via libera alla presenza del pubblico agli Europei”. VILNIUS (Lituania) – Vigilia di Lituania-Italia per Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha presentato in conferenza stampa la delicata trasferta di Vilnius, sfida in programma alle 20.45 di mercoledì 31 marzo 2021. Lituania-Italia, la conferenza stampa di Roberto Mancini In conferenza stampa Roberto Mancini ha parlato dei prossimi Europei: “Non capisco perché il Governo non abbia dato ancora il via libera alla presenza del pubblico – ha attaccato il ct azzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – i vaccinati dovrebbero essere tanti e mi auguro che si possa tornare ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021)in conferenza stampa: “Spero che il Governo dia il via libera alla presenza del pubblico agli Europei”. VILNIUS () – Vigilia diper Roberto. Il commissario tecnico ha presentato in conferenza stampa la delicata trasferta di Vilnius, sfida in programma alle 20.45 di mercoledì 31 marzo 2021., la conferenza stampa di RobertoIn conferenza stampa Robertoha parlato dei prossimi Europei: “Non capisco perché il Governo non abbia dato ancora il via libera alla presenza del pubblico – ha attaccato il ct azzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – i vaccinati dovrebbero essere tanti e mi auguro che si possa tornare ...

