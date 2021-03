Gp Bahrain | Perez ha salvato la sua prima gara con Red Bull

(Di martedì 30 marzo 2021) Nel Gp del, Sergioè riuscito a salvare la suacon Red. Il messicano aveva riportato un problema nel giro di formazione. Nonostante la partenza dalla pit-lane, il pilota ha ottenuto il quinto posto in. Tsunoda: il giapponese è stata la sorpresa del weekend Gppenalizzato da un problema elettrico? Il pilota ex Racing Point, ha visto la sua vettura spegnersi completamente durante il giro di formazione.ha avuto l’abilità di far ripartire la sua RB16B. Un gesto che va sottolineato data la mancanza di familiarità con la vettura e la totale assenza del team radio.per regolamento, è partito dalla corsia dei box per poi terminare il suo primo gran premio ...

... giungendo nono indopo un'entusiasmante rimonta dal 13esimo posto in griglia. Se gli altri ... Al momento della prima partenza, quella poi abortita per lo stop momentaneo occorso a Sergio, ......dinamiche delle battute finali della corsa tra i due super protagonisti del Gran Premio del... anticipata proprio per via dell'extra giro di formazione causato da. Con una tornata in più ...In occasione del Gp del Bahrain, Sergio Perez ha salvato il suo debutto con la Red Bull Racing dopo un problema elettrico della vettura.Il podio dei tre promossi e i tre bocciati del Gran Premio di F1 corso in Bahrain, e che ha visto trionfare Lewis Hamilton ...