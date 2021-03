Dal tampone alla quarantena: le nuove regole per chi viaggia all'estero (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo la nuova ordinanza che verrà firmata a breve dal ministro Roberto Speranza, dovrà essere fatto un tampone alla partenza e uno al ritorno Il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto a firmare una nuova ordinanza che riguarderà i viaggi all’estero. Con nuove regole da seguire per chi vorrà varcare i confini nazionali. L’obiettivo sembrerebbe quello di cercare di limitare i contagi. Cosa cambia per i viaggi all'estero Non era per niente piaciuta la decisione degli scorsi giorni, confermata dal ministero degli Interni, secondo cui era possibile recarsi in vacanza all’estero ma non viaggiare in Italia. E addirittura che erano consentiti gli spostamenti anche tra Regioni, anche rosse e arancioni, per ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Valentina Dardari Secondo la nuova ordinanza che verrà firmata a breve dal ministro Roberto Speranza, dovrà essere fatto unpartenza e uno al ritorno Il ministro della Salute Roberto Speranza è pronto a firmare una nuova ordinanza che riguarderà i viaggi all’. Conda seguire per chi vorrà varcare i confini nazionali. L’obiettivo sembrerebbe quello di cercare di limitare i contagi. Cosa cambia per i viaggi all'Non era per niente piaciuta la decisione degli scorsi giorni, confermata dal ministero degli Interni, secondo cui era possibile recarsi in vacanza all’ma nonre in Italia. E addirittura che erano consentiti gli spostamenti anche tra Regioni, anche rosse e arancioni, per ...

