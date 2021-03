Sciopero Logistica, a Salerno lavoratori in presidio presso la sede DHL (VIDEO) (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Sono coloro i quali stanno tenendo in moto l’economia, consegnando prodotti fondamentali come vaccini ma anche tutto ciò che non può essere venduto per le restrizioni anti Covid. Eppure i lavoratori della Logistica e degli spedizionieri e per l’autotrasporto fanno fatica a migliorare le proprie condizioni di lavoro. Per questo, oggi, con il supporto delle sigle sindacali FILT CGIL -FIT CISL-UIL TRASPORTI, è stato proclamato un giorno di Sciopero nazionale. A Salerno la protesta è stata effettuata davanti alla sede della DHL di Fuorni. Come ha spiegato Gianluca Petrone della Cgil lo Sciopero è stato determinato dal no alle proposte di rinnovo economico avanzate da un settore che ha sempre garantito l’approvvigionamento di materiali e di beni durante la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Sono coloro i quali stanno tenendo in moto l’economia, consegnando prodotti fondamentali come vaccini ma anche tutto ciò che non può essere venduto per le restrizioni anti Covid. Eppure idellae degli spedizionieri e per l’autotrasporto fanno fatica a migliorare le proprie condizioni di lavoro. Per questo, oggi, con il supporto delle sigle sindacali FILT CGIL -FIT CISL-UIL TRASPORTI, è stato proclamato un giorno dinazionale. Ala protesta è stata effettuata davanti alladella DHL di Fuorni. Come ha spiegato Gianluca Petrone della Cgil loè stato determinato dal no alle proposte di rinnovo economico avanzate da un settore che ha sempre garantito l’approvvigionamento di materiali e di beni durante la ...

