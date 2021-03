Italiano sul ‘no’ al Genoa: “Volevo giocarmi la serie A con lo Spezia” (Di lunedì 29 marzo 2021) “Sono rimasto troppo legato ai tifosi dello Spezia, la festa della promozione in serie A resterà per sempre nel mio cuore. Andarmene in quel momento non sarebbe stato giusto per nessuno. E poi Volevo giocarmi la serie A in questa città. Diciamo che ho puntato contro gli allibratori. E resto fiero della mia scelta. Oggi mi godo Ricci convocato nella nazionale maggiore, Maggiore, Marchizza e Pobega nell’Under 21. Grandi soddisfazioni per tutti. Ma ora per chiudere il cerchio manca ancora la salvezza“. Queste le dichiarazioni al Secolo XIX di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, a proposito del rifiuto in estate al Genoa. Per lo Spezia ventinove punti in classifica e una vittoria nell’ultimo scontro diretto contro il Cagliari. ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) “Sono rimasto troppo legato ai tifosi dello, la festa della promozione inA resterà per sempre nel mio cuore. Andarmene in quel momento non sarebbe stato giusto per nessuno. E poilaA in questa città. Diciamo che ho puntato contro gli allibratori. E resto fiero della mia scelta. Oggi mi godo Ricci convocato nella nazionale maggiore, Maggiore, Marchizza e Pobega nell’Under 21. Grandi soddisfazioni per tutti. Ma ora per chiudere il cerchio manca ancora la salvezza“. Queste le dichiarazioni al Secolo XIX di Vincenzo, tecnico dello, a proposito del rifiuto in estate al. Per loventinove punti in classifica e una vittoria nell’ultimo scontro diretto contro il Cagliari. ...

Advertising

trash_italiano : La registrazione sul sito mediaset durante il Grande Fratello Vip: #Amici20 - matteosalvinimi : #Salvini: In un Paese normale chi non ha i documenti viene rispedito al suo Paese. Pensate che in Australia un ital… - GrandeOrienteit : .@GiacomoCentana2 intervista per @PandoraRivista il Prof. Fulvio Conti sul ruolo sociale e politico della… - ConfindustriaDM : Facciamo il punto sul sistema italiano delle attività di vigilanza sui #dispositivimedici, rese sempre più centrali… - bartolini_n : @carutig Avere la sindrome della V liceo sarà forse anche lecito ma sicuramente non è opportuno.Oramai,però,il punt… -