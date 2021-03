DayDreamer, anticipazioni oggi 29 marzo: Can scopre segreto di Sanem (Di lunedì 29 marzo 2021) anticipazioni della puntata di lunedì 29 marzo di DayDreamer – La Ali del Sogno. Deren organizza una festa per la nascita della nuova società: Leyla chiede scusa a Can e gli chiederà se lui abbia intenzione di andarsene. Il Divit scopre il segreto di Sanem. Che cosa sarà? DayDayDreamer va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. La trama dell’episodio di oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 29 marzo 2021)della puntata di lunedì 29di– La Ali del Sogno. Deren organizza una festa per la nascita della nuova società: Leyla chiede scusa a Can e gli chiederà se lui abbia intenzione di andarsene. Il Divitildi. Che cosa sarà? Dayva in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. La trama dell’episodio diArticolo completo: dal blog SoloDonna

