Concerto a Barcellona | 5mila partecipanti con mascherina e tampone | se questo è «rock»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Barcelona, 29 mar – Prove tecniche di «nuovo normale» a, dove sabato serapersone hanno partecipato aldellaband catalana Love of Lesbian. Nella cornice del Palau St. Jordi – previa esibizione dirapido, obbligo diFfp2, accessi ai bagni contingentati e registrazione tramite smartphone – alcune migliaia di spagnoli hanno potuto riassaggiare qualche scampolo di «libertà» dopo un anno di restrizioni. Ovviamente «in sicurezza» dal coronavirus. Misure rigidissime Le autorità sanitarie spagnole hanno dato l’ok per la realizzazione dell’evento, in un’ottica di sperimentazione dell’efficacia delle misure messe in campo: così i, alcune ore prima, si sono sottoposti a un test rapido antigenico che hanno poi mostrato ...

stato un test per valutare se sia possibile in futuro organizzare grandi eventi in sicurezza: per gli organizzatori è andata ...Sabato sera circa 5mila persone hanno assistito ad unrock del gruppo "Love of Lesbian" presso la sala concerti Palau Sant Jordi a, dopo aver effettuato un test rapido al ...Da quando un anno fa la pandemia mondiale ha cambiato totalmente la vita in tutto il mondo, tante abitudini si sono come congelate. Basti pensare ai ...L’esperimento è andato in scena a Barcellona dove la band Love of Lesbian ha suonato al Palau de Sant Jordi: esperimento riuscito che ora alimenta la speranza dei promotori e del pubblico affinché i g ...