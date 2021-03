LIVE Fognini-Korda 6-1 4-6 1-0, Masters1000 Miami in DIRETTA: comincia il terzo parziale! (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta aggressiva di diritto nei piedi dell’americano. 30-0 Buono scambio imposto dall’azzurro con il diritto. 15-0 Lunga la risposta dell’americano. 1-1 Korda è tutt’altro giocatore rispetto al primo set. 40-30 Demi-volée deliziosa di Korda. 30-30 Fognini muove l’avversario e poi prova a chiudere dal lato opposto: il nastro potrebbe aiutare Korda ma quest’ultimo spara in rete con il rovescio. 30-15 In ritardo in recupero l’azzurro sul rovescio diagonale del classe 2000. 15-15 Di poco largo il diritto incrociato dell’americano. 15-0 Buona prima di Korda. 1-0 Buon inizio di terzo set per il classe 1987. 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. 30-15 Gran smorzata di diritto dell’americano che poi chiude ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Risposta aggressiva di diritto nei piedi dell’americano. 30-0 Buono scambio imposto dall’azzurro con il diritto. 15-0 Lunga la risposta dell’americano. 1-1è tutt’altro giocatore rispetto al primo set. 40-30 Demi-volée deliziosa di. 30-30muove l’avversario e poi prova a chiudere dal lato opposto: il nastro potrebbe aiutarema quest’ultimo spara in rete con il rovescio. 30-15 In ritardo in recupero l’azzurro sul rovescio diagonale del classe 2000. 15-15 Di poco largo il diritto incrociato dell’americano. 15-0 Buona prima di. 1-0 Buon inizio diset per il classe 1987. 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. 30-15 Gran smorzata di diritto dell’americano che poi chiude ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel secondo set - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 3-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: doppio break dell’azzurro in avvio di set! - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-2 Masters1000 Miami in DIRETTA: break dell’americano che comanda il set - #Fognini-Korda… - zazoomblog : LIVE Fognini-Korda 6-1 1-0 Masters1000 Miami in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel secondo set - #Fognini-Korda… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Miami 2021 - Fabio Fognini debutta in Florida contro il padrone di casa Sebastian Korda!… -