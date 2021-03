In casa OPPO, Motorola, Huawei e HONOR è tempo di aggiornamenti (Di sabato 27 marzo 2021) aggiornamenti per OPPO Find X2 Neo, OPPO Find X2 Lite, Motorola Moto G 5G Plus, Huawei P20 Lite e HONOR Watch GS Pro: ecco le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 27 marzo 2021)perFind X2 Neo,Find X2 Lite,Moto G 5G Plus,P20 Lite eWatch GS Pro: ecco le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : In casa OPPO, Motorola, Huawei e HONOR è tempo di aggiornamenti - Pacaco63 : @Thyria77 Anche io pensavo fosse una barzelletta dal nome. Poi mi sono informato bene. In casa tranne mia moglie am… - focusTECHit : I nuovi OPPO Find X3 Series entrano nella #Defhouse, la casa più amata sui social - #OppoFindX3Series |… - Giusepp02559786 : RT @oppoitalia: #OPPOFindX3Series e l’ecosistema di accessori OPPO entrano nella #Defhouse, la casa più amata sui social, per accompagnare… - gigibeltrame : OPPO Find X3 Series e la Defhouse: ecco com'è la casa più amata sui social #digilosofia -