(Di sabato 27 marzo 2021) In 24 ore riscontrati 23.839 nuovi casi e 380 decessi. I pazienti in rianimazione sono 3.635, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, secondo idel ministero della Salute. Secondo iAgenas, la percentuale dei malati di coronavirus in terapia intensiva sul totale dei posti disponibili è al 40%, quindi ben oltre il 30% delladall’. Ecco le regioni con le situazioni più preoccupanti

Advertising

SkyTG24 : Covid, a livello nazionale terapie intensive ancora sopra la soglia d'allerta. I DATI - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 67 su 100, lo stesso livello di ieri. Nota meto… - clafor66 : RT @Zippo88lrr: Didier #Raoult, microbiologo NUMERO UNO AL MONDO (H-INDEX 175) dice: 'idrossiclorochina e cure domiciliari funzionano. Ma… - LKynes4 : RT @Zippo88lrr: Didier #Raoult, microbiologo NUMERO UNO AL MONDO (H-INDEX 175) dice: 'idrossiclorochina e cure domiciliari funzionano. Ma… - FrGeezer : RT @Zippo88lrr: Didier #Raoult, microbiologo NUMERO UNO AL MONDO (H-INDEX 175) dice: 'idrossiclorochina e cure domiciliari funzionano. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid livello

Fanpage.it

Roma - Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti: in una sola settimana più di quante ne sono state consegnate in 45 giorni tra gennaio e ...a...ROMA - Si è conclusa oggi la prima visita del commissario straordinario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo nelle regioni italiane, ieri in Calabria e oggi in Sicilia. "Una ...a...E così, la regione resterà con il massimo livello di restrizioni fino dopo Pasqua ... per assembramenti in violazione delle norme anti-covid. Sanzionato e chiuso per cinque giorni anche un famoso bar, ...Dall?ultimo aggiornamento disponibile di Consob sulle posizioni nette corte (PNC) si apprende che il titolo più shortato a Piazza Affari è Bio-On con 2 posizioni short aperte per una quota pari … ...