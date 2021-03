Scanzi-Boldrini, la storia mai letta degli ipocriti rossi (Di venerdì 26 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Racconto semiserio sulle polemiche che hanno investito Andrea Scanzi e Laura Boldrini I riferimenti a fatti e persone non sono volutamente casuali, ma la ricostruzione è completamente inventata. All’interno della cucina che ha curato e pulito negli ultimi otto anni, Lilia, collaboratrice domestica moldava, guardava sconfortata il suo potente datore di lavoro.“Non posso venire a lavorare anche il sabato - dice - E poi per meno ore di quante ne faccio adesso. Parto ogni giorno da Nettuno per raggiungere Roma… così non converrebbe più”. Di fronte a lei, altezzosa come sempre, c’è Laura Boldrini, ex presidente della Camera, deputata della sinistra, una vita spesa a sostenere le cause degli stranieri e delle donne.“Io ho bisogno di qualcuno anche il sabato”, ribatte lei.“Mi dispiace ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo Racconto semiserio sulle polemiche che hanno investito Andreae LauraI riferimenti a fatti e persone non sono volutamente casuali, ma la ricostruzione è completamente inventata. All’interno della cucina che ha curato e pulito negli ultimi otto anni, Lilia, collaboratrice domestica moldava, guardava sconfortata il suo potente datore di lavoro.“Non posso venire a lavorare anche il sabato - dice - E poi per meno ore di quante ne faccio adesso. Parto ogni giorno da Nettuno per raggiungere Roma… così non converrebbe più”. Di fronte a lei, altezzosa come sempre, c’è Laura, ex presidente della Camera, deputata della sinistra, una vita spesa a sostenere le causestranieri e delle donne.“Io ho bisogno di qualcuno anche il sabato”, ribatte lei.“Mi dispiace ...

