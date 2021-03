Allarme Mercedes | Bottas team radio | “Il feeling con la macchina è terribile | inguidabile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 marzo 2021) Rabbia e delusione per Valtterinel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2021 di Formula 1. Il pilota finlandese in unha detto senza mezzi termini: “Ilcon la”, successivamente ha rincarato la dose con un “E’”. E’ vero e proprio, anche perché Lewis Hamilton ha avuto problemi con il decadimento delle gomme. Brutti segnali per Toto Wolff? SportFace.