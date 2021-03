Qualificazioni Mondiale | Portogallo-Azerbaigian | probabili formazioni

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Quest’oggi prendono il via le sfide di qualificazione ai mondiali del 2022 per le selezioni europee. Alle 20.45, sul prato dello Juventus Stadium di Torino, si affronteranno. Le due nazionali fanno parte del gruppo A di qualificazione, insieme a Lussemburgo, Irlanda e Serbia. La scelta del terreno di gioco lontano dall’area lusitana è dovuta alle restrizioni anti-Covid legate all’ingresso nella nazione. Ilsi presenta alla sfida reduce da 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 6 gare. Sia il pareggio che la sconfitta sono arrivati per mano della Francia, nel doppio confronto valido per la Nations League. Sempre nella competizione europea, i lusitani hanno riportato delle vittorie nelle sfide con Svezia e Croazia. Proprio contro quest’ultima formazione hanno giocato la partita più ...

Inizia il cammino dei campioni del mondo verso il prossimo. Nel gruppo D, la Francia ospita l'Ucraina nella prima giornata dellea Qatar 2022. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming? Il calcio d'inizio è fissato per le ...... slittati di un anno rispetto al programma originale, tanto che per questo torneo le... in mezzo al campo Kanté e Pogba sono i titolari delvinto tre anni fa ma Ndombele, Rabiot ...La partita Portogallo - Azerbaigian del 24 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per le qualificazioni mondiali ...JUVE-ATALANTA - In Serie A è in programma per il 18 aprile, per le qualificazioni ai Mondiali c’è un piccolo anticipo in Francia-Ucraina con Rabiot da una parte e la coppia Kovalenko-Malinovskyi ...