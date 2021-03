Giocò nel Manchester United, ora fa l’idraulico. Roche: “Quel cambio di Ferguson…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tantissimi giovani sognano di diventare calciatori professionisti, trasformando una passione nel lavoro quotidiano. Non sempre questo accade e, anche quando tutto sembra promettere bene, può iniziare la parabola discendente. Ne sa qualcosa Lee Roche, ex giovane promessa del Manchester United, che si è raccontato a Planet Football: "Forse avrei dovuto essere più socievole, come O'Shea o Fletcher, sarei tornato a casa dall'allenamento. Ero molto tranquillo e non mi sono mescolato con i ragazzi. Penso che avrei fatto meglio ad avere un comportamento diverso. Una volta avevo disputato un'ottima gara e credevo di aver fatto bene, ma Ferguson mi ha cambiato a metà tempo. Non mi ha mai detto perché mi aveva sostituito e Giggs mi ha incoraggiato a tenere la testa alta".caption id="attachment 1106629" align="alignnone" width="2352" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tantissimi giovani sognano di diventare calciatori professionisti, trasformando una passione nel lavoro quotidiano. Non sempre questo accade e, anche quando tutto sembra promettere bene, può iniziare la parabola discendente. Ne sa qualcosa Lee, ex giovane promessa del, che si è raccontato a Planet Football: "Forse avrei dovuto essere più socievole, come O'Shea o Fletcher, sarei tornato a casa dall'allenamento. Ero molto tranquillo e non mi sono mescolato con i ragazzi. Penso che avrei fatto meglio ad avere un comportamento diverso. Una volta avevo disputato un'ottima gara e credevo di aver fatto bene, ma Ferguson mi ha cambiato a metà tempo. Non mi ha mai detto perché mi aveva sostituito e Giggs mi ha incoraggiato a tenere la testa alta".caption id="attachment 1106629" align="alignnone" width="2352" ...

Advertising

ilfoglio_it : I numeri che non tornano nel piano vaccinale e quell’urgenza per Draghi: centralizzare la vaccinazione sul modello… - GDF : #GDF #Messina: confiscati beni per oltre 10 milioni di euro ad un esponente mafioso di un noto clan messinese, oper… - angelomangiante : Lo Shaktar ha battuto due volte il Real Madrid nel girone e fermato l'Inter. Ma la Roma ha dominato all'andata e ri… - WMG_ONLINE : Vinti 197€ nel gioco FowlPlayLondon online. Provala! - WMG_ONLINE : Vinti 43€ nel gioco FowlPlayGold online. Provala! -

Ultime Notizie dalla rete : Giocò nel Cantieri San Paolo. A Roma, il nuovo laboratorio a cielo aperto di street art e arte urbana Sempre nel 2007 è stato organizzatore e promotore del progetto ROMA MAGISTRA ARTIS per l'insegnamento dell'educazione civica con progetti di pittura murale collettiva nelle scuole. Tra il 2012 e il ...

Dantedì, il giorno di Dante. L'Italia celebra il Sommo Poeta ... il Complesso monumentale di Santa Croce, a Firenze, a fianco della basilica che Dante vide nascere dalle prime fondamenta nel 1294, a un passo dalla sua statua e nel luogo dove il cenotafio ne ...

Sempre2007 è stato organizzatore e promotore del progetto ROMA MAGISTRA ARTIS per l'insegnamento dell'educazione civica con progetti di pittura murale collettiva nelle scuole. Tra il 2012 e il ...... il Complesso monumentale di Santa Croce, a Firenze, a fianco della basilica che Dante vide nascere dalle prime fondamenta1294, a un passo dalla sua statua eluogo dove il cenotafio ne ...