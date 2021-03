Vaccini, la Lombardia diventa un caso nazionale: scontro Pd-Lega anche in Parlamento (Di martedì 23 marzo 2021) La gestione del Covid-19 in Lombardia – e in particolare la questione dei Vaccini – è sempre più un caso nazionale. Il già acceso dibattito politico su scala regionale si è infatti allargato al Parlamento, dove Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera),ribatte così alle critiche del PD: “Ma l’ex sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, sa di cosa parla quando attacca la Lombardia e la sua sanità? Facciamo notare alla Zampa, poco informata nonostante sia la responsabile Salute del PD, che la Lombardia ha già somministrato oltre 1 milione e 250 mila Vaccini, utilizzando circa l’80% delle dosi ricevute, in media con le altre Regioni”. “Poi forse la signora Zampa ignora che i disguidi a Cremona sono stati risolti in ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) La gestione del Covid-19 in– e in particolare la questione dei– è sempre più un. Il già acceso dibattito politico su scala regionale si è infatti allargato al, dove Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo dellaalla Camera),ribatte così alle critiche del PD: “Ma l’ex sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, sa di cosa parla quando attacca lae la sua sanità? Facciamo notare alla Zampa, poco informata nonostante sia la responsabile Salute del PD, che laha già somministrato oltre 1 milione e 250 mila, utilizzando circa l’80% delle dosi ricevute, in media con le altre Regioni”. “Poi forse la signora Zampa ignora che i disguidi a Cremona sono stati risolti in ...

