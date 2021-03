Nancy Pelosi in collegamento da Fazio ripete le accuse di Biden | “Sì | Putin è un killer” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Hanno fatto il giro del mondo le parole di, 81 anni, speaker del Congresso Usa, in diretta ieri sera su Raitre. “Perché il presidenteha detto cheè un assassino? Perché lo è”., speaker del Congresso, a Che tempo che fa risponde così alla domanda di Fabiosulle recenti dichiarazioni del presidente Joe. In un’intervista a Good Morning America,ha risposto ”lo penso” alla domanda ”crede chesia un assassino?”. Le parole dicontro, che Trump chiamava Crazy, per il suoi modo di esprimersi sopra le righe. E ieri ne hanno avuto la conferma anche gli ...