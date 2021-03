«Il sindacato non poteva entrare, da oggi siamo tanti a chiedere diritti» (Di martedì 23 marzo 2021) Il magazzino Fc01 di Passo Corese è il primo della seconda generazione. Niente a che vedere con l’ormai vetusto Mxp5 di Castel San Giovanni a Piacenza, il primo Amazon in Italia. Qui a 40 chilometri a nord di Roma «è tutto robotizzato» e gran parte dei 1.300 lavoratori a tempo indeterminato più altrettanti interinali operano «in cabine di plexiglass senza rapporti diretti con i colleghi». In cima alla piccola collina troneggia il blocco rettangolare verso cui brulicano decine di tir … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 marzo 2021) Il magazzino Fc01 di Passo Corese è il primo della seconda generazione. Niente a che vedere con l’ormai vetusto Mxp5 di Castel San Giovanni a Piacenza, il primo Amazon in Italia. Qui a 40 chilometri a nord di Roma «è tutto robotizzato» e gran parte dei 1.300 lavoratori a tempo indeterminato più altretinterinali operano «in cabine di plexiglass senza rapporti diretti con i colleghi». In cima alla piccola collina troneggia il blocco rettangolare verso cui brulicano decine di tir … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

