Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22-26 marzo 2021: due sorprese in arrivo per Stefania (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Paradiso delle Signore - Grace Ambrose Si avvicina il compleanno di Stefania (Grace Ambrose) e le altre Veneri del Paradiso delle Signore decidono di organizzarle una festa a sorpresa in caffetteria: l’impresa riuscirà nonostante gli immancabili problemi. La sorpresa più grande per la festeggiata resta tuttavia il grande affetto che le dimostra la nuova capocommessa Gloria (Lara Komar), che le fa regali personali e la tratta diversamente rispetto alle altre. Stefania ancora non sa che la donna è la sua vera madre, ignora i problemi che l’hanno tenuta lontana da lei e con i quali continua a fare i conti, ma il momento della verità si avvicina sempre di più. I dettagli nelle anticipazioni delle puntate in onda ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Il- Grace Ambrose Si avvicina il compleanno di(Grace Ambrose) e le altre Veneri deldecidono di organizzarle una festa a sorpresa in caffetteria: l’impresa riuscirà nonostante gli immancabili problemi. La sorpresa più grande per la festeggiata resta tuttavia il grande affetto che le dimostra la nuova capocommessa Gloria (Lara Komar), che le fa regali personali e la tratta diversamente rispetto alle altre.ancora non sa che la donna è la sua vera madre, ignora i problemi che l’hanno tenuta lontana da lei e con i quali continua a fare i conti, ma il momento della verità si avvicina sempre di più. I dettagli nellepuntate in onda ...

