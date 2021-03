Abolire il cashback? Forse è meglio aggiustare il tiro e fermare i furbetti (Di lunedì 22 marzo 2021) cashback sì, cashback no. Questo è il dilemma che affligge ancora la maggioranza guidata da Mario Draghi, nonostante sia stato superato il primo scoglio del dl “Sostegni” licenziato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Nelle ultime settimane, da più parti e in maniera sostanzialmente trasversale nell’arco politico, una delle misure simbolo del Governo Conte 2 ha ricevuto critiche e richieste di cancellazione in maniera tranchant, con l’obiettivo di destinare le residue risorse alle imprese in difficoltà. Da ultimi, il Sottosegretario all’economia Durigon, in una intervista al Messaggero, si era detto più che possibilista di “stoppare” la misura cashless già a luglio per destinare i fondi ai ristori mentre il Ministro per l’innovazione ha pronunciato parole di soddisfazione riguardo l’impatto del cashback (non considerando uno ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021)sì,no. Questo è il dilemma che affligge ancora la maggioranza guidata da Mario Draghi, nonostante sia stato superato il primo scoglio del dl “Sostegni” licenziato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Nelle ultime settimane, da più parti e in maniera sostanzialmente trasversale nell’arco politico, una delle misure simbolo del Governo Conte 2 ha ricevuto critiche e richieste di cancellazione in maniera tranchant, con l’obiettivo di destinare le residue risorse alle imprese in difficoltà. Da ultimi, il Sottosegretario all’economia Durigon, in una intervista al Messaggero, si era detto più che possibilista di “stoppare” la misura cashless già a luglio per destinare i fondi ai ristori mentre il Ministro per l’innovazione ha pronunciato parole di soddisfazione riguardo l’impatto del(non considerando uno ...

