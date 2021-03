Le regole dell’era digitale e perché trasgredirle. La presentazione del libro di Varanini (Di domenica 21 marzo 2021) Quali solo le regole dell’era digitale? A questo e ad altri importanti quesiti risponde Francesco Varanini, nel suo ultimo libro “Le cinque leggi bronzee dell’era digitale. E perché conviene trasgredirle”, edito da Guerini e Associati. Verrà presentato in diretta web, su Zoom e su Facebook, lunedì 22 marzo alle ore 18.00. Insieme all’autore, interverranno Antonio Pilati, già consigliere d’amministrazione Rai e componente di AgCm, il direttore della rivista Formiche Flavia Giacobbe, il giurista Andrea Nobili e il semiologo Ugo Valli. Modererà la discussione la giornalista Federica Spampinato. La tensione verso lo sviluppo continuo è una caratteristica fondamentale della società degli esseri umani. Siamo arrivati e, non ha senso negarlo, in un’Era ... Leggi su formiche (Di domenica 21 marzo 2021) Quali solo le? A questo e ad altri importanti quesiti risponde Francesco Varanini, nel suo ultimo“Le cinque leggi bronzee. Econviene”, edito da Guerini e Associati. Verrà presentato in diretta web, su Zoom e su Facebook, lunedì 22 marzo alle ore 18.00. Insieme all’autore, interverranno Antonio Pilati, già consigliere d’amministrazione Rai e componente di AgCm, il direttore della rivista Formiche Flavia Giacobbe, il giurista Andrea Nobili e il semiologo Ugo Valli. Modererà la discussione la giornalista Federica Spampinato. La tensione verso lo sviluppo continuo è una caratteristica fondamentale della società degli esseri umani. Siamo arrivati e, non ha senso negarlo, in un’Era ...

Advertising

robertosaviano : Il 19 marzo 1994 fu ucciso Don Peppe Diana. Era #SanGiuseppe, il giorno del suo onomastico. Gli spararono in faccia… - mc_macb : RT @robertosaviano: Il 19 marzo 1994 fu ucciso Don Peppe Diana. Era #SanGiuseppe, il giorno del suo onomastico. Gli spararono in faccia, in… - AngelaSorbino : RT @robertosaviano: Il 19 marzo 1994 fu ucciso Don Peppe Diana. Era #SanGiuseppe, il giorno del suo onomastico. Gli spararono in faccia, in… - stefanoferrini : RT @robertosaviano: Il 19 marzo 1994 fu ucciso Don Peppe Diana. Era #SanGiuseppe, il giorno del suo onomastico. Gli spararono in faccia, in… - claudio13no : RT @robertosaviano: Il 19 marzo 1994 fu ucciso Don Peppe Diana. Era #SanGiuseppe, il giorno del suo onomastico. Gli spararono in faccia, in… -

Ultime Notizie dalla rete : regole dell’era Teano, terremoto al Centro per l'Impiego: Diciassette dipendenti durante l'orario di ufficio tutti a spasso. Indagato quasi tutto il personale per truffa allo Stato e false attestazioni l'eco di caserta