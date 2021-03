LIVE Francia-Galles 20-30, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: vantaggio consistente per i Dragoni! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63? Rimessa laterale nei cinque metri per i padroni di casa: una delle ultime opportunità per rientrare in partita. 61? Deve assumersi dei rischi la Francia: il problema adesso è rappresentato anche dall’inferiorità numerica. 60? Sostituzione Galles: fuori Beard; dentro Cory Hill. Cambio anche nella Francia: se ne va Thomas; dentro Arthur Vincent. 59? Biggar centra i pali su punizione: 30-20 in favore del Galles. 59? Non c’è la meta per il Galles ma arriva il cartellino giallo per Hadouas: Francia in 14 per i prossimi dieci minuti. 59? Riceve il pallone il gioiellino classe 2000 che, da sbilanciato, riesce in volo a schiacciare la palla in area di meta. Gesto atletico eccezionale. In corso però un TMO review ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? Rimessa laterale nei cinque metri per i padroni di casa: una delle ultime opportunità per rientrare in partita. 61? Deve assumersi dei rischi la: il problema adesso è rappresentato anche dall’inferiorità numerica. 60? Sostituzione: fuori Beard; dentro Cory Hill. Cambio anche nella: se ne va Thomas; dentro Arthur Vincent. 59? Biggar centra i pali su punizione: 30-20 in favore del. 59? Non c’è la meta per ilma arriva il cartellino giallo per Hadouas:in 14 per i prossimi dieci minuti. 59? Riceve il pallone il gioiellino classe 2000 che, da sbilanciato, riesce in volo a schiacciare la palla in area di meta. Gesto atletico eccezionale. In corso però un TMO review ...

zazoomblog : LIVE Francia-Galles 17-17 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: grande equilibrio a Parigi - #Francia-Galles #17-17… - zazoomblog : LIVE Francia-Galles 7-0 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: partenza bomba dei transalpini - #Francia-Galles #Nazioni… - emergency_live : Francia: stop Astrazeneca sotto 55 anni. Locatelli: “Non applicheremo questo divieto” - hubruzzo_ : ?? Live Tweet - THE GREEN FACTORY - Day 2 ?? #PaoloAnselmo Presidente IBAN: 'L'#engineeringinvesting in Italia nel 2… - fanpage : Come funzionerà il nuovo lockdown in vigore da oggi in Francia #19marzo -