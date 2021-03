Isola 15: l’opinione di Chia sulla seconda puntata (Di venerdì 19 marzo 2021) No, regà, VI PREGO, non me lo eliminate Pablo Andreis Romeo Akash Kumar dopo una sola settimana di gioco, abbiate pietà! Sennò come ci arriviamo alla finale, senza il perfetto villain da perculare mentre godiamo del deperimento fisico che le privazioni di cibo inevitabilmente gli causeranno e, tra un pop corn e l’altro, ci gustiamo tutti gli altarini che stanno spuntando dal suo vivace passato? Akash DEVE rimanere in Honduras, e ci deve rimanere proprio perché è DANNATAMENTE INSOPPORTABILE. Un egoriferito della peggior specie che quando sbuca alle cene se ne esce con “E’ arrivato Dio” manco avessimo di fronte David Gandy, così arrogante e maleducato che giusto Armando Incarnato potrebbe dargli filo da torcere, capace di millantare (presunte) “brillanti carriere” con un coraggio che solo Antonio Zequila (che con quei due fotoromanzi degli anni ’80 all’attivo si descrive come un novello ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 marzo 2021) No, regà, VI PREGO, non me lo eliminate Pablo Andreis Romeo Akash Kumar dopo una sola settimana di gioco, abbiate pietà! Sennò come ci arriviamo alla finale, senza il perfetto villain da perculare mentre godiamo del deperimento fisico che le privazioni di cibo inevitabilmente gli causeranno e, tra un pop corn e l’altro, ci gustiamo tutti gli altarini che stanno spuntando dal suo vivace passato? Akash DEVE rimanere in Honduras, e ci deve rimanere proprio perché è DANNATAMENTE INSOPPORTABILE. Un egoriferito della peggior specie che quando sbuca alle cene se ne esce con “E’ arrivato Dio” manco avessimo di fronte David Gandy, così arrogante e maleducato che giusto Armando Incarnato potrebbe dargli filo da torcere, capace di millantare (presunte) “brillanti carriere” con un coraggio che solo Antonio Zequila (che con quei due fotoromanzi degli anni ’80 all’attivo si descrive come un novello ...

