Alemao risponde a Van Basten | “Dispiace che dopo 30 anni non accetti la sconfitta Pensavo fosse una persona intelligente”

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’ex centrocampista del Napoli,, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua in merito alla polemica sullo scudetto del 1990, innescata dalle parole di Marco Van. Queste le dichiarazioni dell’ex azzurro: “Quel Napoli era una famiglia. Un gruppo molto unito che lottava sempre l’uno per l’altro. Anche per questo motivo misentire certe dichiarazioni da Van. Mimolto, avevo una immagine di lui comeseria e. Parlare in questo modo senza essere presente è sbagliato. Quello che ho subito a Bergamo era tutto vero.30che un campione nonla”. Foto: twitter Napoli L'articolo ...

La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l'Atalanta per l'episodio difu qualcosa di assurdo. Il Napoli ha vinto quello scudetto all'interno degli uffici'.A radio Kiss Kiss: "Mi dispiace molto, avevo una immagine di lui come persona seria e intelligente" L'ex azzurroè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per rispondere alle parole di Van Basten che in un'intervista ad As aveva detto ' Il Napoli vinse lo scudetto per decreto'Tante sono state le risposte di chi è stato protagonista di quella straordinaria stagione in azzurro. Tra queste, quella di Ricardo Alemao, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha replicato all’ex campione ...Non sono piaciute le parole di Marco Van Basten. Arriva la risposta dell'ex Napoli, Alemao all'olandese sullo scudetto 1990 ...