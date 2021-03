Aerospazio | firmato al Mise accordo Avio-ArianeSpace**

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del ministro francese dell'Economia e delle Finanze Bruno Le Maire, sono stati firmati oggi al, due contratti relativi alla fornitura di lanciatori spaziali e motori da parte diSpa a controparti francesi. Hannoi contratti Giulio Ranzo, l'ad die Stephane Israel, l'ad di ArianeSpace. Il primo contratto riguarda la fornitura da parte diad Arianespace di 10 lanciatori Vega C nel periodo 2023-2024, con un'opzione per altri 4 lanciatori. I vettori Vega C saranno utilizzati per lanci istituzionali del programma della Commissione Ue 'Copernicus' e per altre esigenze dell'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Italiana. Nella stessa occasione, Arianegroup e Europropulsion ...