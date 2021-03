Tutte le misure del Decreto Sostegno (Di giovedì 18 marzo 2021) Proroga del blocco dei licenziamenti, ristori alle imprese e ai lavoratori autonomi e aiuti al trasporto aereo sono alcuni dei temi affrontati nel Decreto Sostegno che domani approderà in Consiglio dei ministri e poi al Parlamento per le tre letture, prima dell'approvazione definitiva. L'analisi partirà dal Senato. Ma vediamo cosa dovrebbe contenere nel dettaglio il documento. Ristori a imprese Si prevede il superamento dei codici Ateco per stabilire le attività che possono richiedere l'aiuto economico. E si ampliano i range del fatturato che passano da 5 a 10 milioni. Inoltre, la "misura di Sostegno, sarà calcolata sul rapporto del fatturato 2020 su 2019 per Tutte le imprese che hanno perso almeno il 30% delle entrate, fino a un massimo di 150.000 euro di contributo per azienda. Il Decreto apre ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 marzo 2021) Proroga del blocco dei licenziamenti, ristori alle imprese e ai lavoratori autonomi e aiuti al trasporto aereo sono alcuni dei temi affrontati nelche domani approderà in Consiglio dei ministri e poi al Parlamento per le tre letture, prima dell'approvazione definitiva. L'analisi partirà dal Senato. Ma vediamo cosa dovrebbe contenere nel dettaglio il documento. Ristori a imprese Si prevede il superamento dei codici Ateco per stabilire le attività che possono richiedere l'aiuto economico. E si ampliano i range del fatturato che passano da 5 a 10 milioni. Inoltre, la "misura di, sarà calcolata sul rapporto del fatturato 2020 su 2019 perle imprese che hanno perso almeno il 30% delle entrate, fino a un massimo di 150.000 euro di contributo per azienda. Ilapre ...

