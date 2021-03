LIVE Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 | Europa League in DIRETTA | ancora Mayoral | ancora i giallorossi in gol! La squadra di Fonseca vola ai quarti di finale

(Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Contatto sospetto fra Matviyenko e Bruno Peres nell’areanista: l’arbitro decide di lasciare proseguire. 77? Altri cambi nello Shaktar: escono Junior Moraes e Solomon, che vengono rilevati da Dentinho e Sudakov. 75? A Kiev si gioca solo per il risultato di questa partita, ma la qualificazione è stata più che mai blindata dalla doppietta di. 72? MAAAAAAAAAAA-YO-RAL! SHAKTAR1-2: azione tutta spagnola. Imbucata di Pedro, ricezione di Carles Perez che fa saltare i meccanismi della difesa ucraina e mette un cioccolatino a, il quale si dimostra abilissimo nel controllare e sfoderare un colpo sotto per evitare l’ultimo tentativo di salvataggio disperato da parte di Kryvtsov. 71? Imbucata di ...

ValeRossignoli : RT @UEFAcom_it: 1-2! ???? SEGUI Shakhtar-Roma con il nostro LIVE ?? - siamo_la_Roma : ?? E sono due! ? #CarlesPerez confeziona l'assist, #Mayoral mette a segno! #ASRoma #ShakhtarDonetskRoma - diiegoamolina : RT @UEFAcom_it: 1-2! ???? SEGUI Shakhtar-Roma con il nostro LIVE ?? - zazoomblog : LIVE Shakhtar Donetsk-Roma 1-1 Europa League in DIRETTA: arriva il pareggio degli ucraini con Junior Moraes. Giallo… - UEFAcom_it : 1-2! ???? SEGUI Shakhtar-Roma con il nostro LIVE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Shakhtar

Allo stadio Olimpiysky, il match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/2021 traDonetsk e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...La Roma, forte del vantaggio ottenuto con le tre reti ottenute all'andata è determinata a proseguire il cammino in Europa Leauge: la squadra di Fonseca ha lasciato l'iniziativa allosenza ...All’Olimpico di Kiev si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League Dopo il convincente successo della sfida dell’andata, la Roma di Paulo Fonseca è volata a Kiev per chiudere la pratica ...17 Obiettivo quarti di finale di Europa League. Dopo il 3-0 della gara d’andata all’Olimpico, la Roma sfida a Kiev gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, ex squadra dell’attuale allenatore giallorosso Pa ...