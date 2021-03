Egitto, Sanaa Seif condannata. Così il regime vuole sfinire la sua famiglia di attivisti (Di giovedì 18 marzo 2021) Un anno e mezzo di prigione per aver pubblicato e diffuso notizie false sui social terrorizzando la popolazione: il giudice della Corte Penale del Cairo ha condannato oggi pomeriggio l’attivista Sanaa Seif, 27 anni (sopra in una foto del 2014), arrestata lo scorso giugno davanti alla sede della Procura Generale. Respinta la causa civile presentata dalla stessa imputata per le aggressioni subite all’interno del carcere durante nei nove mesi della reclusione già scontati. La sentenza emessa dal giudice è arrivata pochi minuti dopo le 15 e ha suscitato subito un vespaio di reazioni. A partire da quella della sorella Mona, anche lei attivista e membro di una famiglia storicamente in lotta contro tutti i regimi che si sono succeduti negli ultimi trent’anni in Egitto: “Dio protegga tutti i responsabili di questa ingiustizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Un anno e mezzo di prigione per aver pubblicato e diffuso notizie false sui social terrorizzando la popolazione: il giudice della Corte Penale del Cairo ha condannato oggi pomeriggio l’attivista, 27 anni (sopra in una foto del 2014), arrestata lo scorso giugno davanti alla sede della Procura Generale. Respinta la causa civile presentata dalla stessa imputata per le aggressioni subite all’interno del carcere durante nei nove mesi della reclusione già scontati. La sentenza emessa dal giudice è arrivata pochi minuti dopo le 15 e ha suscitato subito un vespaio di reazioni. A partire da quella della sorella Mona, anche lei attivista e membro di unastoricamente in lotta contro tutti i regimi che si sono succeduti negli ultimi trent’anni in: “Dio protegga tutti i responsabili di questa ingiustizia ...

