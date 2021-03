Anche la Lazio eliminata | è notte fonda per le squadre italiane in Champions

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Inter, Juve,e Atalanta fuori. L’ultima volta senzaoltre gli ottavi nella stagione 2015-16. Quali i motivi? E’per il calcio italiano in Europa. L’eliminazione della, l’ultimo in corsa, certifica il momento di crisi della Serie A che ha radici profonde. Undici anni senza, l’ultimo successo è stato quello dell’Inter nel 2010, in mezzo troppe delusioni e promesse non mantenute. Peggio solo il digiuno tra il ’69 e l’85, ma erano altri tempi, e un altro calcio. Le eliminazioni di Atalanta eerano da mettere in preventivo, nessuna impresa contro le corazzate blindate Real e Bayern che puntano ad arrivare fino in fondo. Ma a preoccupare è soprattutto il modo in cui ledi Gasp e Inzaghi non hanno mai ...