Covid | l’Unione Europea si prepara a riaprire ai viaggi | ecco il pass

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSvolta in arrivo suiall’interno del. La Commissione Ue ha presentato oggi il progetto relativo al nuovopensato per rilanciare gli spostamenti tra uno Stato e l’altro. I cittadini europei potranno varcare il confine della propria nazione fornendo la prova di essersi sottoposti alla vaccinazione oppure di essere risultati negativi a un test o di essere guariti dal-19 e avere sviluppato gli anticorpi. “Si tratterà di presentare un certificato che dovrebbe essere disponibile da giugno in formato digitale o cartaceo, sarà interoperabile e legalmente vincolante per gli Stati membri e ammetterà tutti i vaccini disponibili sul mercato”, ha spiegato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders. L'articolo ...