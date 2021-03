Coppa del Mondo | la gioia di Sofia Goggia | “È una vittoria meritata”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Isolde Kostner e Peter Fill: sono questi i due esempi che ogni giovane discesista dovrebbe seguire per provare a diventare un campione. Nonostante brucianti sconfitte e gravi infortuni abbiano a volte intralciato i loro percorsi, i due alto-atesini non si sono mai persi d’animo conducendo l’Italia a risultati mai ottenuti prima. Questo canovaccio rispecchia per certi versi la carriera diche, con grande determinazione e un pizzico di fortuna, si è aggiudicata ladeldi discesa libera raggiungendo così a quota due trionfi la finanziera gardenese e il carabiniere di Castelrotto. Se laè la medesima della prima volta, il percorso di avvicinamento a questa impresa è stato completamente diverso complice un infortunio al ginocchio destro che sembrava aver posto fine alla magica ...

Sofia Goggia, alza la Coppa del mondo nella specialità della discesa libera, anche senza gareggiare. In quest'anno disgraziato e sfortunato, l'azzurra ha vinto quattro gare e un secondo posto, dunque, malgrado la ...