Oscar 2021, le candidature: due per Pinocchio di Garrone. Laura Pausini “nominata” per la miglior canzone (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo l’exploit ai Golden Globe Laura Pausini entra nella lista dei cinque candidati per la miglior canzone agli Oscar 2021.”Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead (La vita davanti a sé) di Edoardo Ponti e interpretato da Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto Io sì (Seen) e il messaggio che porta con sé – commenta l’artista sui social – Congratulazioni a Diane Warren, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme. Grazie a Bonnie Greenberg Niccolò Agliardi. Grazie a Palomar Production e Netflix. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo l’exploit ai Golden Globeentra nella lista dei cinque candidati per laagli.”Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead (La vita davanti a sé) di Edoardo Ponti e interpretato da Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sonoagliva oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto Io sì (Seen) e il messaggio che porta con sé – commenta l’artista sui social – Congratulazioni a Diane Warren, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme. Grazie a Bonnie Greenberg Niccolò Agliardi. Grazie a Palomar Production e Netflix. Una ...

