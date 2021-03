Kate Middleton è di nuovo zia: è nata Grace Elizabeth in omaggio alla Regina (Di lunedì 15 marzo 2021) Kate Middleton è diventata di nuovo zia. Sua sorella Pippa ha dato alla luce la secondogenita, Grace Elizabeth, alle 4.22 del 15 marzo. Mamma e bebè stanno bene. Per Kate Middleton è la prima nipotina, dopo due nipoti maschi, Arthur, 2 anni, primo figlio di Pippa e del marito James Matthews, e Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle che stanno aspettando anche loro una femminuccia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, James Matthews ha assistito al parto, dando il benvenuto alla piccolina insieme alla madre. Il nome completo della bimba è Grace Elizabeth June Matthews e al momento della nascita pesava poco più di tre chili. Una fonte vicina alla coppia ha ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 marzo 2021)è diventata dizia. Sua sorella Pippa ha datoluce la secondogenita,, alle 4.22 del 15 marzo. Mamma e bebè stanno bene. Perè la prima nipotina, dopo due nipoti maschi, Arthur, 2 anni, primo figlio di Pippa e del marito James Matthews, e Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle che stanno aspettando anche loro una femminuccia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, James Matthews ha assistito al parto, dando il benvenutopiccolina insiememadre. Il nome completo della bimba èJune Matthews e al momento della nascita pesava poco più di tre chili. Una fonte vicinacoppia ha ...

