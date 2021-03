Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 15 marzo 2021: figlio in arrivo per Leyla ed Emre? (Di lunedì 15 marzo 2021) Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 15 marzo 2021 con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35 e le anticipazioni annunciano che Leyla ed Emre pensano a un figlio. Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano che potrebbe molto presto arrivare un bambino. Leyla ed Emre infatti decidono che è giunto il tempo di avere un figlio e soprattutto di trovare una casa tutta per loro, viste le continue intromissioni di Nihat e Mevkibe nella loro quotidianità, come dimostra anche il promo dell'episodio 136. Questo getta nello sconforto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021)- Le ali deltorna lunedì 15con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35 e leannunciano cheedpensano a un- Le ali deltorna lunedì 15su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Leannunciano che potrebbe molto presto arrivare un bambino.edinfatti decidono che è giunto il tempo di avere une soprattutto di trovare una casa tutta per loro, viste le continue intromissioni di Nihat e Mevkibe nella loro quotidianità, come dimostra anche il promo dell'episodio 136. Questo getta nello sconforto ...

