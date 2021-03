Serie B, lo 0 - 0 tra Spal ed Entella delude più Marino che Vivarini (Di sabato 13 marzo 2021) FERRARA - Spal ed Entella escono dalla sfida del Mazza con solo un punto a testa: lo 0 - 0 non è il risultato che ciascuna delle due formazioni desiderava, ma di sicuro fa più comodo ai liguri che ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021) FERRARA -edescono dalla sfida del Mazza con solo un punto a testa: lo 0 - 0 non è il risultato che ciascuna delle due formazioni desiderava, ma di sicuro fa più comodo ai liguri che ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra Serie B, lo 0 - 0 tra Spal ed Entella delude più Marino che Vivarini FERRARA - Spal ed Entella escono dalla sfida del Mazza con solo un punto a testa: lo 0 - 0 non è il risultato che ciascuna delle due formazioni desiderava, ma di sicuro fa più comodo ai liguri che ...

L'ambasciatore Ue non definisce Cuba una dittatura. E la destra chiede le dimissioni" ...missiva nella quale si ricordava come l'amministrazione di Donald Trump avesse imposto una serie di ... 'Un cambiamento della politica nei confronti di Cuba non è attualmente tra le massime priorità del ...

Màkari, serie tra giallo e commedia dal 15 marzo su Rai1 Spettacoli News Serie A, Atalanta-Spezia 3-1. Bergamaschi di nuovo al quarto posto Termina 3-1 la sfida tra Atalanta e Spezia al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo un primo tempo finito sullo 0-0, nella ripresa i padroni di casa si sono portati in vantaggio con una rete di Pasalic al 5 ...

Juventus-Napoli, ufficiale: si gioca il 7 aprile Il comunicato: “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta delle società Juventus FC e SSC Napoli, dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021 con ...

