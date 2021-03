"Il vaccino serve ad altro". La giornalista di Focus zittisce la Lucarelli così (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Galici È scontro sul vaccino ai giornalisti: la Lucarelli accende il dibattito con argomentazioni pretestuose ma Margherita Fronte la smentisce Il mondo dei social, soprattutto quello di Twitter, è stato ieri investito da un'accesissima polemica che ha visto protagonista Selvaggia Lucarelli, giornalista del Fatto Quotidiano, e Margherita Fronte, firma di Focus. Tutto nasce dalla campagna a sostegno dell'ingresso dei giornalisti tra le categorie prioritarie per la ricezione del vaccino, in virtù del loro lavoro di informazione che, si presume, si svolga sul campo. Selvaggia Lucarelli si è detta fermamente favorevole a questa proposta, al contrario di molti altri giornalisti che, invece, ritengono di non avere motivi per godere di una priorità a ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Galici È scontro sulai giornalisti: laaccende il dibattito con argomentazioni pretestuose ma Margherita Fronte la smentisce Il mondo dei social, soprattutto quello di Twitter, è stato ieri investito da un'accesissima polemica che ha visto protagonista Selvaggiadel Fatto Quotidiano, e Margherita Fronte, firma di. Tutto nasce dalla campagna a sostegno dell'ingresso dei giornalisti tra le categorie prioritarie per la ricezione del, in virtù del loro lavoro di informazione che, si presume, si svolga sul campo. Selvaggiasi è detta fermamente favorevole a questa proposta, al contrario di molti altri giornalisti che, invece, ritengono di non avere motivi per godere di una priorità a ...

