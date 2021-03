Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Lida Carullo, i libri per tenere insieme la comunità**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Lida

OlbiaNotizie

Grazie al lavoro di promozione e di organizzazione svolto insieme al gruppo giovani dell'Avis ha contribuito alla raccolta del sangue in un periodo in cui ne era emersa una carenza;Michela ...... a cui si aggiunge oggi Derna Formichi anche se il 'primato' appartiene aMangiavacchi che ... un maestro che è una forza della natura, Emo Formichi: proprio oggi, sei anni fa, era alper ...La 15enne si è distinta «per l’impegno nella promozione dei libri e per le qualità di scrittrice mostrate nel suo romanzo di esordio».Il Presidente della Repubblica Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore ai ragazzi che nel 2020 si sono distinti "per l'impegno e le azioni coraggiose ...