Sanremo 2021, Elodie replica alle critiche per il Video del provino di X Factor: "Che tristezza infinita" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul web spunta il provino di X Factor di Elodie Di Patrizi, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, e la cantante risponde per le rime agli haters. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul web spunta ildi XdiDi Patrizi, dopo la sua partecipazione al Festival di, e la cantante risponde per le rime agli haters.

Advertising

Agenzia_Ansa : Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la gior… - RadioAirplay_it : #Glicine di @noemiofficial è in #Top10 nell'#airplay #midweek #chart (Week 10.2021) ??#OnAir su 206 #radio italiane… - RadioAirplay_it : #cuoreamaro di #Gaia è in #Top5 nell'#ariplay #midweek #chart (Week 10.2021) ??#OnAir su 188 #radio italiane! Dati… - cleoliv24 : RT @BombeDiVlad: ???? Il 6 marzo, in un certo senso, #Roma vince, col trionfo a #Sanremo2021 del giovanissimo complesso rock #Maneskin. I Rom… - Erisilda10 : RT @bookedtrain: è il 2 marzo 2021 e il festival di Sanremo è iniziato da 4 minuti. sei felice e curios* di sapere quante ore di sonno avra… -