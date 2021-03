Premier League 2020 2021 | l’uragano Manchester City si abbatte sul Southampton | è 5-2 all’Etihad

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Iltravolge 5-2 ilnel match valevole per la trentatreesima giornata digrazie alle doppiette realizzate da Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez e alla rete di Ikay Gundogan. Gli uomini di Pep Guardiola mettono subito le cose in chiaro nel primo tempo andando in vantaggio al 1? con il belga e, dopo il momentaneo pareggio siglato da Ward-Prowse, vanno a riposto sul parziale di 3-1. Nella ripresa Mahrez e De Bruyne si ripetono, mentre nel mezzo c’è tempo anche per la gloria personale di Che Adams. In virtù di questo risultato i Citizens volano a 68 punti in classifica, a +14 sulUnited secondo, mentre i Saints restano quattordicesimi a quota 33. SportFace.

