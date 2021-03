Covid, Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto stamani all'Istituto Spallanzani, a Roma, alla vaccinazione anti-Covid. Secondo quanto si apprende, al capo dello Stato, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, è stata inoculata una dose di Moderna, come per tutti gli altri della sua età.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergiosi è sottoposto stamani all'Istituto, a Roma, alla vaccinazione anti-. Secondo quanto si apprende, al capo dello Stato, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, è stata inoculata una dose di Moderna, come per tutti gli altri della sua età.(ITALPRESS).

