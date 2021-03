PlayStation, Xbox e tutta l'industria videoludica celebrano la Giornata internazionale della donna (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi 8 marzo è la Giornata internazionale della donna, un giorno in cui vengono celebrate le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne, riaffermando al contempo il costante impegno a migliorare l'uguaglianza di genere. Anche nell'industria del gaming si celebra la Giornata e diversi studi di sviluppo hanno pubblicato messaggi su questo importante tema. Tra questi troviamo Guerrilla Games che attraverso un lungo post sul sito ufficiale ha riportato cosa significa questa Giornata per tutte le donne che lavorano all'interno della società. Anche IO Interactive, studio di Hitman 3 ha celebrato il lavoro delle sue dipendenti, affermando inoltre: "Continueremo a migliorare e non smetteremo mai di combattere i pregiudizi di genere ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 8 marzo 2021) Oggi 8 marzo è la, un giorno in cui vengono celebrate le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne, riaffermando al contempo il costante impegno a migliorare l'uguaglianza di genere. Anche nell'del gaming si celebra lae diversi studi di sviluppo hanno pubblicato messaggi su questo importante tema. Tra questi troviamo Guerrilla Games che attraverso un lungo post sul sito ufficiale ha riportato cosa significa questaper tutte le donne che lavorano all'internosocietà. Anche IO Interactive, studio di Hitman 3 ha celebrato il lavoro delle sue dipendenti, affermando inoltre: "Continueremo a migliorare e non smetteremo mai di combattere i pregiudizi di genere ...

