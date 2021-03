Covid, strage in Casa per anziani: arrestati titolari struttura nel Potentino. 'Fecero morire 22 anziani' (Di lunedì 8 marzo 2021) Con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci, i Carabinieri del Nas di Potenza e della Compagnia di Viggiano (Potenza) hanno arrestato i due ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 8 marzo 2021) Con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22e circonvenzione di incapaci, i Carabinieri del Nas di Potenza e della Compagnia di Viggiano (Potenza) hanno arrestato i due ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Covid, strage in Casa per anziani: arrestati titolari struttura nel Potentino. «Fecero morire 22 anziani» - francescamir48 : RT @MaxxMono: @borghi_claudio Segnalo sentenza del TAR del Lazio sulla libertà dei medici di applicare terapie diverse da “Tachipirina e vi… - giusan54 : RT @OrtigiaP: Covid: cronistoria di una strage sociale, economica, giuridica e di libertà UNA STRAGE PIANIFICATA, SOCIALE ECONOMICA, COSTIT… - SaracomemeSara : RT @Fedoraquattroc2: @luigidimaio @nonelarena @giletti cita che nel 1973 usavan la pistola per iniettar vaccini? Ma non era mica 'acqua di… - Antonio_Caramia : @IsMadeInItaly_T @fgavazzoni @Miti_Vigliero @manginobrioches @udogumpel @VincenzoDeLuca @Alberto_Cirio @M_Fedriga… -