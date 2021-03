Merate | donna investita da un' auto mentre stava passeggiando

(Di domenica 7 marzo 2021)(Lecco), 7 marzo 2021 - Unaè statain serata in via Como a, poco prima delle 20, in prossimità delle strisce pedonali da un'mobilista che non si è accorta di lei. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Merate donna

Il Giorno

(Lecco), 7 marzo 2021 - Unaè stata investita in serata in via Como a, poco prima delle 20, in prossimità delle strisce pedonali da un'automobilista che non si è accorta di lei. ...ci sono 260 tra strade e piazze, 120 sono intitolate a uomini e 12 a donne: 4 Madonne, 3 ... A Montevecchia le vie e piazze sono 55, 5 intitolate a uomini e 1 sola ad una: la scienziata ...L'automobilista si è fermata per prestare soccorso e ha allertato il 118 intervenuto in pochi minuti, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale. La donna investita è stata por ...Investimento pedone questa sera, domenica, in via Como a Merate. Soccorsa una donna di 38 anni trasportata al San Raffaele di Milano ...