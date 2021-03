Le Sardine a Roma nonostante i divieti anti Covid (Di domenica 7 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Perché il movimento delle Sardine ha potuto organizzare un sit-in davanti alla sede del Pd, a Roma, e attraversare mezza Italia nonostante i divieti? Il movimento di Santori sottolinea: "Tutto regolare" Fa discutere la trasferta Romana delle Sardine. La domanda che molti si sono posti osservando le immagini delle Sardine davanti al Nazareno è stata: ma perché Mattia Santori&Co. hanno potuto spostarsi dalle zone rosse (come Bologna) e arrivare fino a Roma con buona pace dei divieti vigenti che gli italiani devono rispettare? Sono un movimento politico, non sono istituzioni e i loro spostamenti non si capisce perché debbano essere tollerati e giustificati. Il ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Perché il movimento delleha potuto organizzare un sit-in davalla sede del Pd, a, e attraversare mezza Italia? Il movimento di Santori sottolinea: "Tutto regolare" Fa discutere la trasfertana delle. La domanda che molti si sono posti osservando le immagini delledaval Nazareno è stata: ma perché Mattia Santori&Co. hanno potuto spostarsi dalle zone rosse (come Bologna) e arrivare fino acon buona pace deivigenti che gli italiani devono rispettare? Sono un movimento politico, non sono istituzioni e i loro spostamenti non si capisce perché debbano essere tollerati e giustificati. Il ...

stanzaselvaggia : Ma le sardine che si fanno selfie su treni e auto, Santori che invita tutti ad andare a Roma a occupare la sede del… - LuigiF97101292 : RT @WCostituzione: Ma le #sardine hanno creato un utile precedente. #manifestazione #roma - Paola_zrz : RT @Gianmar26145917: Per chi si chiedesse come mai le #Sardine possano andare a far cagnara a #Roma, c'è una circolare del #Viminale che lo… - 75Let1 : RT @RobertaFerrero4: ?? SARDINE BOLOGNESI “IN GITA” A ROMA! - manu_etoile : RT @Adri19510: CHISSÀ COSA HANNO SCRITTO SULL 'AUTOCERTIFICAZIONE PER POTER ANDARE A ROMA DATO CHE NON SI PUÒ USCIRE DALLA REGIONE !!!!!!!!… -